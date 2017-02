Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

54,351 EUR -0,14% (16.02.2017, 09:42)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (16.02.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktie: US-Biotechsektor im Fokus! 40/50%-Chance bei BB Biotech - AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).Die BB Biotech-Aktie sei zuletzt ein bisschen weiter gestiegen. Das liege vor allem daran, dass sich der US-Biotechmarkt weiter habe erholen können. Gestern sei die 3.000 Punkte-Marke überschritten worden, was ein sehr gutes Zeichen sei. Wichtig wäre jetzt, dass man über die Hürde von 3.150 Punkten gehen könnte. Das wäre auch gut für BB Biotech und würde den Kurs beflügeln, weil man zum Großteil im US-Biotechsektor engagiert sei.Auf Jahressicht sieht Marion Schlegel eine 40- bis 50%-Chance bei der BB Biotech-Aktie, wenn es im US-Biotechsektor so gut läuft, so die Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 15.02.2017)XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:54,36 EUR -0,24% (16.02.2017, 09:26)