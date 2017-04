ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (18.04.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktie: Frische Tiefs möglich - ChartanalyseDas Wertpapier von BB Biotech (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) bewegt sich noch in einem langfristigen Aufwärtstrendkanal und erreichte im März 2015 ein Verlaufshoch bei 67,78 Euro, kurz darauf stellte sich jedoch ein zwischengeschalteter Abwärtstrend ein und drückte die Kursnotierungen zurück auf die untere Trendkanalbegrenzung um 36,00 Euro abwärts, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nach einem Doppelboden in der ersten Jahreshälfte 2016 sei die BB Biotech-Aktie wieder in Schwung gekommen und habe Anfang August den zwischengeschobenen Abwärtstrend seit 2015 beendet - kurz darauf habe auch der Widerstandsbereich zwischen 47,50 bis 48,95 Euro überwunden werden können und es dem Wertpapier erlaubt weiter auf das bisherige Jahreshoch bei 57,09 Euro wieder anzusteigen. Die dort ansässige Hürde aus Ende 2015 um etwa 55,00 Euro habe die Notierungen im Verlauf des letzten Monats in einer ersten Verkaufswelle jedoch deutlich zurückgeworfen.Nach einem kleineren Pullback zurück an den EMA 50 zeichnet sich die jüngste Erholung aber als klassische bärische Flaggenformation ab und sollte bei regelkonformer Auflösung zur Unterseite frische Tiefs zur Folge haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 18.04.2017)XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:51,81 EUR -2,96% (18.04.2017, 12:35)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:51,919 EUR -2,28% (18.04.2017, 12:53)