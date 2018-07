SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

CHF 68,60 +0,51% (20.07.2018, 17:30)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (23.07.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft verfüge über ein umfangreiches Portfolio an vorwiegend US-Biotechwerten. Dieses werde regelmäßig überprüft; gegebenenfalls würden Anpassungen vorgenommen. Alle drei Monate veröffentliche BB Biotech schließlich die jeweiligen Veränderungen. Dies sei zuletzt am 20. Juli 2018 erfolgt. Wie BB Biotech mitgeteilt habee, halte das Unternehmen an seinem umfassenden Engagement bei besonders innovativen Unternehmen fest, die bahnbrechende neue Technologien entwickeln würden.Man dürfe gespannt sein, ob BB Biotech bei seiner Auswahl und den Anpassungen erneut ein ähnliches erfolgreiches Händchen gehabt habe wie in den vergangenen Jahren. "Der Aktionär" sei in jedem Fall optimistisch gestimmt für die BB Biotech-Aktie und auch den gesamten Biotechmarkt. Der Wert bleibe das Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:58,65 EUR +0,26% (20.07.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:58,45 EUR +0,09% (23.07.2018, 08:53)