Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:

5,56 EUR +1,29% (22.08.2018, 11:09)



Tradegate-Aktienkurs BBVA-Aktie:

5,541 EUR +1,50% (22.08.2018, 10:50)



ISIN BBVA-Aktie:

ES0113211835



WKN BBVA-Aktie:

875773



Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BOY



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BBVXF



Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (22.08.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Das Wertpapier habe seit der letzten Kommentierung (27.07.) trotz überzeugender Quartalszahlen weiter unter Druck (-11%) gestanden. Ursächlich sei der Teufelskreis aus kollabierender Türkischer Lira (seit 27.07.: -20%; seit Jahresbeginn: -35% (jeweils gegenüber Euro)) bei gleichzeitig steigender Inflation und Zinsen in der Türkei. Rund 14% des Nettoergebnisses der BBVA sei in H1/2018 im Türkei-Geschäft (über die Garanti Bank) erzielt worden.Um dem weiteren Kursverfall der Lira Einhalt zu bieten, rechne der Analyst in seinem Basisszenario (trotz Präsident Erdogan als erklärtem Gegner höherer Zinsen) mit weiteren Leitzinserhöhungen (aktuell: 17,75%; 01.06.2018: 16,50%; 24.11.2016: 8,00%). Dies werde zu steigenden Refinanzierungskosten führen, die nicht vollständig über Kreditausleihungen an Kunden weitergegeben werden könnten. Ferner unterstelle er eine deutlich höhere Risikovorsorge (S&P rechne für 2019 mit einer Rezession in der Türkei). Er habe seine Prognosen mehrheitlich gesenkt (u.a. EPS 2018e: 0,75 (alt: 0,77) Euro; EPS 2019e: 0,66 (alt: 0,74) Euro)Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, bestätigt dennoch sein "kaufen"-Votum für die BBVA-Aktie bei einem neuen Kursziel von 7,00 (alt: 8,00) Euro. Für den Titel würden u.a. die Ergebniserholung in Spanien sowie das profitable und widerstandsfähige Mexiko-Geschäft sprechen. (Analyse vom 22.08.2018)Börsenplätze BBVA-Aktie: