Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (31.10.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Das Nettoergebnis habe in Q3 mit 1,67 (Vj.: 1,14) Mrd. Euro im Rahmen der Analysten-Erwartung von 1,70 Mrd. Euro gelegen, habe aber den Marktkonsens (1,61 Mrd. Euro) übertroffen. Im Gegensatz zu den beiden Vorquartalen seien die Q3-Zahlen nur solide ausgefallen. BBVA sei es trotz weiterhin bestehendem Gegenwind von der Währungsseite wieder gelungen, die Markterwartungen zu übertreffen. Jedoch würden die trüben wirtschaftlichen Aussichten in der Türkei das Ergebnis überschatten. Bspw. sei die Quote ausfallgefährdeter Kredite zum 30.09.2018 deutlich auf 5,2% (30.06.2018: 4,5%) gestiegen.Der Analyst sehe die Situation in der Region Argentinien hingegen (Ergebnisbelastung durch Bilanzanpassung aufgrund von Hyperinflation; aber nur rund 6% Anteil am Konzern-Nettoergebnis) gelassen. Jedoch verdeutliche sie, dass sobald sich die Sorgen in einer Region (bspw. Mexiko vor der Parlamentswahl Anfang Juli) als unbegründet erweisen würden, eine andere Region zum "Krisenfall" werde. Die Kursreaktion des Wertpapiers auf Zahlenbekanntgabe sei dieses Mal dementsprechend - auch im Gegensatz zu den beiden Vorquartalen - negativ ausgefallen (30.10.: -3%).Bei mehrheitlich gesenkten Prognosen und einem neuen Kursziel von 5,50 (alt: 7,00) Euro stuft Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, die BBVA-Aktie von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 31.10.2018)Börsenplätze BBVA-Aktie: