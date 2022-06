7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich und betreut 2,2 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden sowie anderen entwickelten Märkten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (10.06.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), halten in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) weiterhin fest.Die BAWAG sei eine der führenden Universalbanken in Österreich - fokussiert auf das Privatkundengeschäft mit mehr als 2,2 Mio. Kunden und einem Marktanteil von 17%. BAWAG liege mit einem Kapitalüberschuss von EUR 503 Mio. über dem harten Kernkapitalziel von 12,25%. Im ersten Quartal 2022 habe die Bank den Plan für den Rückkauf von insgesamt EUR 425 Mio. und bis zu 10% der Aktien modifiziert, indem sie ihn in zwei Tranchen, welche je eine regulatorische Genehmigung erfordern würden, von EUR 325 Mio. bzw. EUR 100 Mio. aufgeteilt habe. Die Unternehmensleitung begründe dies mit mehr Flexibilität für den Fall, dass sich kurzfristig Übernahmemöglichkeiten ergeben würden.Das 2021 veröffentlichte Ziel einer Eigenkapitalrendite von über 17% bis 2025 sei vom Management trotz veränderter Marktbedingungen bestätigt worden. Alle wesentlichen Kennzahlen, wie eine Cost-Income-Ratio von unter 38%, Risikokosten von weniger als 20 Basispunkten und ein Vorsteuerergebnis von über EUR 750 Mio., würden unverändert bleiben. Darüber hinaus seien positive Effekte durch steigende Zinsen und die kürzlich erworbene Bank Peakcorp in den USA noch nicht in der Prognose enthalten.Eine Eigenkapitalrendite im hohen Zehnprozentbereich, angepasst an die Erhöhung der regulären Dividendenausschüttung von 50% auf 55%, sollte kumuliert ein zusätzliches Überschusskapital in der Größenordnung von EUR 563 Mio. generieren. Dieses könnte für weitere M&A-Transaktionen bzw. außerordentliche Rückzahlungen an die Aktionäre eingesetzt werden.Unsere Volkswirte erwarten bis 2024 Zinserhöhungen von 150 Basispunkten, weshalb wir unsere Erwartungen für das Nettozinseinkommen im Durchschnitt um einen niedrigen zweistelligen Prozentsatz anheben, so die Analysten der RBI. Die Übernahme der Hello Bank unterstütze die RBI-Anhebung der Schätzungen der Gebühren- und Provisionserträge um 7%, die steigende Inflation habe jedoch zu einer Erhöhung der Opex-Prognose geführt, wobei sich BAWAG aber weiterhin problemlos innerhalb der Cost-Income-Prognose von unter 38% befinde.Bernd Maurer und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, bestätigen ihre "Kauf"-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von EUR 66 für die Aktie von BAWAG, da die positive Ergebnisrevision steigende risikofreie Zinsen ausgleiche. Neben dem großzügigen Kapitalausschüttungsplan, der durch den bevorstehenden Aktienrückkauf untermauert werde, und dem ausgezeichneten Kostenmanagement sähen die Analysten der RBI auch positive Impulse durch die bevorstehenden geldpolitischen Straffungen im Euroraum. Das Bewertungsniveau entspreche dem Branchenschnitt, was den Analysten der RBI in Anbetracht der außerordentlichen Kapitalgenerierungskapazität von BAWAG als recht attraktiv erscheine. (Analyse vom 10.06.2022)Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.