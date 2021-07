4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.



Börsenplätze BAWAG-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

46,66 EUR +2,55% (26.07.2021, 09:34)



Wiener Börse-Aktienkurs BAWAG-Aktie:

46,90 EUR +1,96% (26.07.2021, 10:06)



ISIN BAWAG-Aktie:

AT0000BAWAG2



WKN BAWAG-Aktie:

A2DYJN



Ticker-Symbol BAWAG-Aktie:

0B2



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft der BAWAG P.S.K. mit Sitz in Wien und den wesentlichen Töchtern easybank, easyleasing und start:bausparkasse in Österreich, der Südwestbank, BFL Leasing GmbH, Health Coevo AG und der start:bausparkasse in Deutschland sowie der Zahnärztekasse AG in der Schweiz. Mit 2,5 Millionen Kunden ist die BAWAG P.S.K. eine der größten Banken in Österreich und verfügt über eine landesweit bekannte Marke. Sie verfolgt ein einfaches und transparentes Geschäftsmodell, das auf niedriges Risiko, Effizienz sowie regional auf Österreich, Deutschland und entwickelte Märkte ausgerichtet ist.



Die BAWAG Group betreut Privat-, KMU- und Firmenkunden und bietet ihnen ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen über verschiedene Online- und Offline-Vertriebswege an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (26.07.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Geldinstituts BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2) unter die Lupe.Das Q2-Ergebnis der BAWAG habe um 9% über dem Konsens/RBIe gelegen, vor allem aufgrund niedrigerer Risikokosten und eines leicht besseren Provisionsergebnisses. NII und Betriebskosten hätten voll im Plan gelegen.Die Risikokosten hätten sich auf 23 Basispunkte (gegenüber 29 Basispunkte in Q1) belaufen und damit sowohl die Markterwartungen als auch die Analysten-Erwartungen deutlich übertroffen, was zu einer neuen Prognose für das GJ 2021 geführt habe. Segmental betrachtet sei Q2 von einer flachen Risikovorsorge im Privatkunden-/Mittelstandssegment und einem starken Rückgang im Firmenkundensegment getrieben worden.Die NPL-Quote sei unverändert bei 1,5% geblieben, während der Anteil der Stage-2-Kredite gegenüber dem Quartal zuvor um100 Basispunkte auf 6% gesunken sei (bei höherer Deckung). Das Aktiva-Wachstum von 2% gegenüber Q1 im Retail-Segment sei durch einen guten Mix aus Wohnungsbau- und Konsumentenkrediten (jeweils +2%) unterstützt worden. Das Corporate& Public Book habe einen sichtbaren Rückgang von 7% im Quartalsvergleich (hauptsächlich öffentliche Kunden) nach +4% in Q1 verzeichnet.Der Anstieg der Brutto-CET-1-Quote habe 60 Basispunkte betragen, von denen 30 Basispunkte für die Dividende zurückgestellt worden seien (die berichtete CET-1-Quote habe 14,4% betragen). Das Management habe angekündigt, der HV am 27.08.2021 eine Dividendenausschüttung von EUR 4,72 (Rest aus 2019/2020) vorzuschlagen. Der Kapitalüberschuss über dem CET1-Ziel von 12,25% sei weiter auf EUR 436 Mio. gestiegen (inkl. Dividendenvorschlag).Mit Blick auf 2021 habe das Management die Prognose für den RoTe auf 15% von "über 13%" angehoben (Konsens bei 12,6%), basierend auf einem Wachstum der Kernerlöse von 2% im Jahresvergleich (keine Veränderung gegenüber vorher), einem Opex von unter EUR 485 Mio. (keine Veränderung), regulatorischen Kosten von EUR 60 Mio. (keine Veränderung) und Risikokosten von unter EUR 100 Mio. (vorher über 40% Reduktion im Jahresvergleich; aktueller Konsens bei EUR 135 Mio.). Die mittelfristigen Ziele von RoTE von ca. 15% und C/I von 40% seien bestätigt worden. Die neuen Ziele für 2025 würden beim Kapitalmarkttag am 20. September präsentiert.Angesichts des Gewinnsprungs in Kombination mit der Anhebung der Prognose und dem Dividendenvorschlag (die EZB fordere eine vorsichtige Vorgehensweise nach September 2021) würden die Analysten heute mit einer positiven Marktreaktion rechnen.Die letzte Empfehlung zu Aktien der BAWAG lautete "Kauf", so Helge Rechberger und Jovan Sikimic, Analysten der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 26.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.