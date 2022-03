12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil BAWAG Group AG:



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich, und betreut 2,3 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa und den Vereinigten Staaten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (01.03.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Jovan Sikimic Analysten der Raiffeisen Bank International AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) unter die Lupe.Das Q4-Ergebnis der BAWAG habe leicht über dem Konsens und deutlicher über den Analystenerwartungen gelegen. Kurz gesagt, die BAWAG habe die Erwartungen der Marktteilnehmer vor allem in Bezug auf das Nettozinsergebnis und die Risikokosten übertroffen, während die Betriebskosten etwas höher ausgefallen seien. Die Bank habe kein (direktes) Engagement in Russland und der Ukraine. Indirektes mache weniger als 1% von Firmenkrediten.Die Risikokosten hätten sich im Jahresvergleich auf 23 Basispunkte (gegenüber 24 Basispunkten nach Q1-3) belaufen und damit deutlich die RBI-Schätzung und in geringerem Ausmaß auch die Marktprognosen übertroffen. Die NPL-Quote habe sich geringfügig auf 1,4% verbessert, wobei der Rückgang der Stufe-2-Kredite von 6% auf 4% noch deutlicher ausgefallen sei. Das Wachstum im Privatkundensegment habe sich etwas verlangsamt, von +3% im 3. Quartal auf +2%, einschließlich +1% im Wohnungsbau (gegenüber +3% im 3. Quartal). Das Wachstum des Bestands an Unternehmenskrediten und öffentlichen Krediten habe sich mit +6% gegenüber dem Vorquartal fortgesetzt, nachdem es sich schon im dritten Quartal um beachtliche +7% erholt habe (hauptsächlich im öffentlichen Sektor, was mit der Konsolidierung der Depfa zusammenhängen könnte). Die Nettozinsmarge der Gruppe habe sich um 2 Basispunkte im Vorquartal auf 2,26% erholt.Die CET 1-Quote nach der ab 2021 anfallenden Dividende (Dividende je Aktie von EUR 3,00 vs. Analystenschätzung von EUR 2,80) sei im Quartalsvergleich um 30 Basispunkte auf 15,0% gestiegen. Den geplanten Aktienrückkauf beziffere BAWAG mit bis zu 425 Mio. EUR. Dieser müsse aber noch von den Aufsichtsbehörden genehmigt werden (aus dem Pre-Earnings Call erfahre man, dass der Antrag mit dem Jahresabschluss 2021 eingereicht werde). Nach dem Aktienrückkauf sollte CET1 um 215 Basispunkte auf 12,85% sinken, was immer noch 60 Basispunkte über dem Ziel des Managements liege.Für 2022 erwarte das Management einen ROTE von >17%, basierend auf: 1) Kernertragswachstum von >4% (vs. Analystenschätzung von 3%; keine Zinserhöhung unterstellt, 100 bps 3m Euribor-Shift würden EUR 100 Mio. jährlichen NII hinzufügen), 2) ca. 2% Net Cost-Out (vs. Analystenschätzung -1%), 3) Risikokosten von ca. 20 bps (im Einklang mit der Analystenschätzung), 4) regulatorische Belastungen von EUR 675 Mio. (vs. EUR 640 Mio. gemäß der Analystenschätzung). Die kürzlich vorgestellten Ziele für 2025 seien bekräftigt worden, mit dem zusätzlichen Hinweis, dass die geplante Übernahme der Peak Bancorp EUR 30 Mio. zum PBT-Ziel beitragen könnte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.