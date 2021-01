Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe in den letzten beiden Sitzungen des Jahres 2020 nachgegeben. Der Index profitiere jedoch von der Risk-on-Rally, die heute an den weltweiten Finanzmärkten zu beobachten sei, und sei wieder in Richtung der jüngsten Allzeithochs im Bereich von 13.900 Punkten geklettert. Es sei ein neues Intraday-Rekordhoch erreicht worden, aber der Index habe die Gewinne nicht halten können. Im weiteren Verlauf sei es zu einem kleinen Pullback gekommen und der deutsche Leitindex notiere zum Zeitpunkt des Schreibens knapp unter der 13.900-Punkte-Marke. Bisher habe die Nachricht, dass Deutschland bereit sei, den Lockdown zu verlängern, die Märkte nicht bewegt, aber es sei einer der Risikofaktoren, die man beobachten sollte. Sollten wir einen Pullback sehen, könnte die zu beobachtende Unterstützung im Bereich von 13.700 Punkten gefunden werden.



Unternehmensnachrichten



Der gescheiterte Versuch, mit der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) im Jahr 2019 zu fusionieren, habe die Führungskräfte der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) nicht davon abgehalten, über weitere Fusionen nachzudenken. In einem aktuellen Interview habe Christian Sewing, der CEO der Deutschen Bank, gesagt, dass seine Bank dank der jüngsten Verbesserung der Finanzkraft eine führende Rolle im europäischen Bankenkonsolidierungsprozess spielen könnte. Das europäische Bankensystem sei sehr fragmentiert, daher könnte eine Konsolidierung den europäischen Kreditgebern helfen, besser mit z.B. US-Konkurrenten zu konkurrieren.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) habe sich mit der Private-Equity-Firma One Rock Capital Partners über den Verkauf ihres Spezialchemiewerks in Illinois geeinigt. Die finanziellen Details der Transaktion seien nicht bekannt gegeben worden.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) habe sich bereit erklärt, im Rahmen eines Vergleichs in den USA eine Strafe in Höhe von 30 Millionen Dollar zu zahlen. Der Fall beziehe sich auf das Versäumnis, Fahrzeuge rechtzeitig zurückzurufen und Meldepflichten zu erfüllen. Die Hälfte der Strafe sei jedoch an Bedingungen geknüpft und es könne sein, dass Daimler sie am Ende nicht zahlen müsse. (04.01.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa sind nach der soliden asiatischen Sitzung mit großen Gewinnen ins neue Jahr gestartet, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex gewinne 1,3%, während der französische CAC40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) und der niederländische AEX (ISIN: NL0000000107, WKN: 969241) jeweils 1,8% höher notieren würden. Der britische FTSE 100 (ISIN: GB0001383545, WKN: 969378) sei der Top-Mover, da er um über 2,6% zulege.Die "Bild" habe berichtet, dass Deutschland angeblich die Corona-Maßnahmen bis Ende Januar verlängern wolle. Es sei erwartet worden, dass die Maßnahmen bis zum 10. Januar in Kraft bleiben würden. Die Entscheidung solle noch in dieser Woche fallen.