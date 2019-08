Um 2% aufwärts sei es hingegen für die Papiere von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) gegangen, nachdem sich die Spekulationen um einen Verkauf des Pigmentgeschäfts nach Japan bestätigt hätten. Käufer sei der Feinchemiehersteller DIC, der für die Sparte EUR 1,15 Mrd. hinlegen wolle. Die Papiere von Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) hätten daraufhin ebenfalls 3,3% an Wert gewonnen.



In Frankreich seien die Quartalszahlen des Spirituosenhersteller Pernod Ricard (ISIN: FR0000120693, WKN: 853373, Ticker-Symbol: PER) im Fokus gestanden. Angetrieben von guten Geschäften in China habe der Konzern dabei mit dem stärksten Ergebniswachstum seit sieben Jahren aufwarten können. Außerdem sei ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm angekündigt worden, woraufhin sich die Anteile um über 3% verteuert hätten.



In den USA hätten gestern eine Reihe von Einzelhandelsketten ihr Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal vorgestellt. Im Zuge dessen habe etwa Dollar General (ISIN: US2566771059, WKN: A0YEES, Ticker-Symbol: 7DG), der größte Betreiber von Discountgeschäften in den USA, nach einem überraschend starken zweiten Quartal die Prognose für das Gesamtjahr anheben können. Die Aktie habe daraufhin um knapp 11% zugelegt und habe damit ein neues Rekordhoch erreicht. (30.08.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Einziger Verlierer im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) waren am Donnerstag die Aktien des Wohnimmobilienkonzerns Vonovia (ISIN: DE000A1ML7J1, WKN: A1ML7J, Ticker-Symbol: ANN, NASDAQ OTC-Symbol: DAIMF) mit einem Abschlag von 1,8%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im Zuge der jüngsten Diskussionen um eine Mietendeckelung in Berlin stünden die Titel bereits seit einigen Wochen unter Druck.