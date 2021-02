Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,01 EUR -2,73% (26.02.2021, 08:56)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,16 EUR -1,79% (25.02.2021)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse dieAktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der weltgrößte Chemiekonzern habe heute seine Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert. Während der Umsatz wenig verändert bei 59,2 Milliarden Euro gelegen habe, sei das EBIT im Zuge der diversen negativen Effekte der weltweiten Corona-Lockdowns von 4,2 Milliarden Euro auf minus 191 Millionen Euro eingeknickt. Unter dem Strich habe ein Nettoverlust von 1,1 Milliarden Euro beziehungsweise 1,15 Euro je Aktie gestanden.Dennoch plane der DAX-Konzern, die Dividende auf dem Vorjahresniveau zu halten und 3,30 Euro pro Anteilschein (was insgesamt einer Ausschüttung von knapp drei Milliarden Euro entspreche) zu zahlen. Konzernchef Martin Brudermüller habe diesbezüglich erklärt: "Dies reflektiert die hohe Bedeutung, die wir einer verlässlichen Dividende auch in schwierigen Zeiten beimessen."Für das laufende Jahr rechne BASF wieder mit einer Rückkehr in die schwarzen Zahlen. So solle das EBIT bei 4,1 bis 5,0 Milliarden Euro liegen. Beim Umsatz würden die Ludwigshafener mit einem leichten Anstieg auf 61 bis 64 Milliarden Euro rechnen. Hier hätten sich einige Experten etwas mehr erhofft.Grundsätzlich bleiben die Anteile des breit aufgestellten Chemieriesen für konservative Dividendenjäger aber weiterhin attraktiv, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte indes bei 54,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link