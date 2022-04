Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea sei im ersten Quartal wegen einer milliardenschwerer Abschreibung auf Vermögenswerte im Zusammenhang mit seinem Russland-Geschäft deutlich in die Verlustzone gerutscht. Der Nettoverlust habe in den ersten drei Monaten eine Milliarde Euro betragen, habe die BASF-Mehrheitsbeteiligung heute mitgeteilt. Bereinigt um Sondereffekte wie etwa die Abschreibung habe der Überschuss dank kräftig gestiegener Öl- und Gaspreise von 171 Millionen Euro im Vorjahr auf 669 Millionen Euro zugelegt.Der Krieg sei ein "fundamentaler Wendepunkt", sowohl für die Geopolitik als auch für Wintershall Dea direkt, habe Unternehmenschef Mario Mehren in einer Online-Pressekonferenz gesagt. "Ein "Weiter so" mit Russland kann es jetzt nicht geben. Wird es nicht geben. Daran besteht kein Zweifel."Für die Forderung nach einem Energieembargo und einem sofortigen Stopp aller bestehenden Projekte in Russland habe Mehren Verständnis gezeigt. "Ich kann die Forderungen nach einem sofortigen Importstopp für russisches Gas nachvollziehen", habe er gesagt. Aber er verstehe auch das komplexe Dilemma, in dem die Bundesregierung stecke. Denn sie trage große Verantwortung für Deutschland, für die Wettbewerbsfähigkeit, für Wohlstand und gesellschaftlichen Frieden. Gasimporte aus Russland könnten "ersetzt werden. Aber nicht schnell", habe er hinzugefügt.Nach intensiver Diskussion habe Wintershall Dea entschieden, ihre Beteiligung an bestehenden Projekten in Russland aufrechtzuerhalten. Bei einem Rückzug würden Milliardenwerte an den russischen Staat fallen, habe es geheißen. Die Zahlungen nach Russland habe Wintershall Dea jedoch eingestellt. Zudem gebe es keine neuen Projekte in Russland, auch keine neuen Projekte mit russischen Partnern außerhalb Russlands.Wintershall Dea sei 2019 aus der Fusion der Wintershall Holding GmbH und der Dea AG hervorgegangen. Das Unternehmen mit Sitz in Kassel und Hamburg beschäftige weltweit knapp 2.500 Mitarbeiter. BASF halte gut 70 Prozent an Wintershall Dea. Der Rest gehöre LetterOne, einer Beteiligungsgesellschaft, in der der russische Oligarch Michail Fridman seine Dea-Anteile gebündelt habe.Dass die Zahlen der Tochter Wintershall angesichts des starken Engagements in Russland von Abschreibungen geprägt seien, sei keine Überraschung. Dementsprechend reagiere die BASF-Aktie darauf auch nicht negativ. Mutige können beim weltgrößten Chemiekonzern weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. Der Stoppkurs sollte bei 39,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 28.04.2022)Mit Material von dpa-AFX