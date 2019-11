Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nachdem die Aktie des Chemieriesen BASF seit August knapp 25 Prozent zugelegt habe, befinde sich der DAX-Titel aktuell noch in der Konsolidierungsphase. Auch die gestern veröffentlichte Meldung der Tochter Wintershall Dea, die auf ein starkes drittes Quartal zurückblicken könne, habe für wenig Schwung gesorgt.So habe der vor einem möglichen Börsengang stehende Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea nach dem dritten Quartal die Jahresziele für die Produktion erhöht. Allerdings würden die niedrigeren Preise auf dem operativen Ergebnis lasten, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. Weil die Preise für die Nordseesorte Brent im Durchschnitt 20 Prozent und die Gaspreise 60 Prozent unter den Vorjahreswerten gelegen hätten, sei das um Sonderposten bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um ein gutes Viertel auf 708 Millionen Euro abgesackt. Gesunkene Produktionskosten hätten das nicht auffangen können."Im Umfeld fallender Marktpreise haben wir großen Fokus auf das Erzielen von Effizienzsteigerungen gelegt", habe Vorstandschef Mario Mehren gesagt. Die Produktionskosten seien im Jahresvergleich um 21 Prozent auf 3,8 Dollar je Fass zurückgegangen.Die Produktion habe im dritten Quartal mit 613.000 Fass pro Tag rund 6 Prozent höher gelegen als vor einem Jahr. Im Gesamtjahr solle der Schnitt die Marke von 640.000 Barrel erreichen. Bisher habe das Ziel von 635.000 Fass im Plan gestanden - die habe Wintershall Dea über die ersten neun Monate auch erreicht. Zudem wolle Wintershall Dea am Ende des Jahres mit rund 1,6 Milliarden Euro etwas weniger für Investitionen ausgegeben haben als zuvor mit bis zu 1,7 Milliarden Euro geplant.Die operative Geschäftsentwicklung der Energietochter sei für den Mutterkonzern BASF natürlich positiv zu werten. Dennoch dürfte die Kursentwicklung des Chemieriesen in den kommenden Wochen weiterhin hauptsächlich von der weiteren Entwicklung im Handelsstreit bestimmt werden.Langfristig orientierte Dividendenjäger können beim DAX-Titel nach wie vor an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 54,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 28.11.2019)Mit Material von dpa-AFX