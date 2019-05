Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,64 EUR -1,97% (31.05.2019, 15:52)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,82 EUR -1,77% (31.05.2019, 16:07)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (31.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Man müsse kein mathematisches Genie sein, um auszurechnen, welchen Betrag der Chemiegigant für 2019 als Dividende ausschütten dürfte. Doch aufgrund der sich eintrübenden Konjunktur und sinkenden Gewinnschätzungen würden sich einige Investoren sicherlich fragen, ob die Auszahlung erneut um zehn Cent gesteigert werden könne.Doch während der Kursverlauf durchaus ein Anlass zur Besorgnis sei, müssten sich Anleger derzeit keine Gedanken über die künftige Dividende machen. Obwohl die Gewinnprognosen zuletzt weiter gefallen seien, wäre eine Ausschüttung von 3,30 Euro (BASF habe die Dividenden in den letzten Jahren stets um zehn Cent je Anteilschein erhöht, im Mai habe es 3,20 Euro gegeben) für den DAX-Konzern locker zu stemmen.So würden die Analysten aktuell von einem Nettoergebnis von 4,82 Euro pro Aktie ausgehen. Für das kommende Jahr dürften es laut den Prognosen 5,12 Euro werden.Bereits investierte Anleger sollten den nachgezogenen Stopp bei 54,50 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link