Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,86 EUR -0,11% (18.10.2019, 08:42)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (18.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - BASF: Rücksetzer in Richtung 60,78 EUR möglich - ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) befindet sich seit April 2015 in einer volatilen Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese spiele sich zwischen dem Widerstandsbereich zwischen 97,22 und 98,80 und der Unterstützung bei 56,01 EUR ab. Am 15. August 2019 habe die Aktie die Unterstützung bei 56,01 EUR getestet. Anschließend habe sie sich bis auf ein Hoch bei 67,24 EUR erholt. Nach einem Rücksetzer auf 60,78 EUR habe der Wert gestern dieses Hoch wieder erreicht. Dort verlaufe aktuell auch der Abwärtstrend seit Januar 2018.Kurzfristig könnte die BASF-Aktie also etwas unter Druck geraten. Ein Rücksetzer in Richtung 60,78 EUR sei möglich. Sollte sie diese Marke durchbrechen, könnte es sogar zu Abgaben bis 56,01 EUR kommen. Ein neues Kaufsignal entstünde erst mit einem Ausbruch über 67,24 EUR. Komme es zu diesem Ausbruch, dann wäre ein Anstieg in Richtung 68,84 und 73,27 EUR möglich, womit auch das Dividendengap vom 6. Mai 2019 geschlossen werden würde. (Analyse vom 18.10.2019)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:66,13 EUR -0,12% (17.10.2019, 17:35)