BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (04.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie des Chemieriesen BASF habe sich zuletzt weiter nach oben gekämpft und nun auch ein neues Jahreshoch markiert. Doch die DAX-Titel seien längst nicht nur aus charttechnischer Sicht derzeit attraktiv. So zähle BASF zu den großzügigsten und zugleich zuverlässigsten Dividendenzahlern im Leitindex.Für 2018 sollten die Anteilseigner des Chemiekonzerns - wie in den vergangenen Jahren auch - eine um zehn Cent angehobene Dividende erhalten. Demnach gebe es dann 3,20 Euro je Aktie. Daraus errechne sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent.Außer zwei Ausnahmen im Zuge der Finanzkrise (für 2008 sei die Dividende konstant gehalten worden, für 2009 von 1,95 auf 1,70 Euro gesenkt) habe BASF die Dividende in den vergangenen Jahren stetig angehoben. Zuletzt seien es immer 0,10 Euro gewesen. Ausgehend von der 2010er Dividende in Höhe von 1,70 Euro habe sich die Dividende innerhalb von neun Jahren fast verdoppelt.Mit einer Dividende von 3,20 Euro würde die Ausschüttungsquote bei einem Nettoergebnis von 5,12 Euro je Aktie bei 63 Prozent liegen.Der nächste Ex-Tag sei Montag, der 6. Mai. Anleger, die in den Genuss der Ausschüttung kommen möchten, müssten die DAX-Titel zum Handelsschluss des 3. Mai in ihren Depots haben. Am 8. Mai sollten dann die 3,20 Euro je Aktie auf den Konten der Aktionäre landen.Die Aktie von BASF bleibt für langfristig orientierte Dividendenjäger nach wie vor ein attraktives Langfrist-Investment, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Und auch kurzfristig orientierte Trader kämen beim DAX-Titel angesichts des bullishen Charts durchaus wieder auf ihre Kosten. Der Stopp sollte auf 54,50 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 04.04.2019)