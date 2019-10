Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (30.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Wie der Ludwigshafener Konzern am Montag in einer Pressemitteilung bekannt gegeben habe, erhalte der 56-Jährige Klaus Welsch ab 1. Januar die Leitung für den neuen Bereich "Mega Projects Asia". Die BASF möchte damit v.a. ihr Asien-Geschäft ausbauen - trotz anhaltender Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China.Das Zukunftsprojekt sehe einen neuen Verbundsstandort im chinesischen Zhanjiang vor. Dort sollten bis 2020 rund 10 Mrd. USD investiert werden. Dabei sei es das erste Mal, dass ein westlicher Konzern eine solche Anlage in kompletter Eigenregie hochziehen dürfe. Darüber hinaus werde auch der geplante Chemiepark im indischen Mundra unter seine Leitung fallen. Wie die BASF bereits Mitte Oktober mitgeteilt habe, solle diese Produktionsstätte zusammen mit vier Partnern errichtet werden.Trotz schwacher Konjunktur und Konzernumbau habe die BASF-Aktie in den letzten Wochen wieder deutlich zulegen können. Seit Mitte August seien es bislang mehr als 20% gewesen. Investierten Anlegern werde geraten dabeizubleiben. Allerdings gelte es den Stopp bei 54,50 zu beachten, so Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.10.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link