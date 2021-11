XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das laufende Jahr sorge bei Chemiekonzernen wie BASF für klingelnde Kassen. Dennoch habe der Aktienkurs des Ludwigshafener Giganten davon zuletzt kaum profitieren können. Offenbar würden sich zahlreiche Marktteilnehmer sorgen, ob das Umfeld dem weltgrößten Chemiehersteller auch im kommenden Jahr weiterhin in die Karten spielen werde. Stand jetzt sehe es diesbezüglich offenbar gut aus. So rechne der BASF-Vorstand für 2022 mit einer "stabilen Angebots-/Nachfragesituation".Auch "Der Aktionär" sei für BASF optimistisch gestimmt, denn Marktumfeld und Aussichten würden stimmen. Zudem sei die Dividendenperle immer noch moderat bewertet. Aufgrund des anhaltend schwachen Charts dränge sich aktuell allerdings noch kein Kauf auf. Investierte Anleger könnten jedoch dabeibleiben (Stopp: 58 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.11.2021)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:61,78 EUR -0,52% (25.11.2021, 09:12)