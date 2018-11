XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemietitel habe sich in der vergangenen Woche erstmals seit Monaten wieder deutlich erholen können. Derzeit befinde sich die BASF-Aktie noch in einer Konsolidierungsphase. Aus charttechnischer Sicht bleibe die Lage weiter spannend. Und auch fundamental sei der DAX-Titel in jedem Fall einen Blick wert.Denn der Chemiegigant dürfte im laufenden Jahr Analystenprognosen zufolge einen Nettogewinn von 5,4 Milliarden Euro bzw. 5,89 Euro je Aktie erreichen. Für das nächste Jahr werde ein Ergebnisanstieg auf 5,7 Milliarden Euro (6,39 Euro pro Anteilschein) erwartet. Damit betrage das KGV 11. In den vergangenen zehn Jahren habe das KGV des Blue Chips im Durchschnitt immerhin bei 14 gelegen.Die mittel- bis langfristigen Perspektiven für BASF würden gut bleiben, die Bewertung relativ günstig. Das Papier hätte bei einem Sprung über die 71,32-Euro-Marke noch Luft bis 81,77 Euro, was im "best case" sogar noch in diesem Jahr möglich wäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: