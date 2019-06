Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,45 EUR -0,14% (21.06.2019, 14:58)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,34 EUR -0,45% (21.06.2019, 15:10)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (21.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Iran-Konflikt, Handelsstreit, Brexit - trotz all dieser Risiken verbessere sich die Stimmung an den Märkten weiter. Hiervon würden auch weiterhin die BASF-Aktie profitieren. Das Papier habe sich innerhalb der vergangenen Handelstage kräftig erholen können und stehe nun auf einmal kurz vor einem Kaufsignal.So sei die BASF-Aktie heute erneut über die 62,00-Euro-Marke geklettert. Jetzt werde es spannend, ob auch noch der Anstieg über das Zwischenhoch bei 62,32 Euro gelinge.In diesem Fall wäre rein charttechnisch betrachtet die Bodenbildung praktisch abgeschlossen und der Weg nach oben zunächst frei.Es sei aber durchaus wahrscheinlich, dass die DAX-Titel sich zuvor noch eine kleinere Verschnaufpause im Zuge einer Konsolidierungsphase gönne.Wer die Dividendenperle ohnehin schon im Depot hat, sollte den Stoppkurs bei 54,50 Euro im Auge behalten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link