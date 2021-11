Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.11.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Steigende Rohstoffkosten, Lieferengpässe - die Kosten bei BASF & Co würden steigen. Und nun fordere auch die IG BCE für die gut 580.000 Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmabranche deutlich mehr Geld. Ziel müsse sein, die Kaufkraft der Menschen nachhaltig zu steigern, habe Ralf Sikorski, stellvertretender Vorsitzender der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, gesagt.Der Bundesarbeitgeberverband Chemie (BAVC) habe die Forderungen abgelehnt. Die bestehenden Tarifverträge würden am 31. März auslaufen. Die IG BCE wolle ihre Forderung am 22. Februar 2022 beschließen. In der vergangenen Runde habe sich die Gewerkschaft mit dem BAVC auf eine sehr lange Laufzeit bei moderaten Lohn- und Gehaltszuwächsen geeinigt, aber eine arbeitgeberfinanzierte Pflegezusatzversicherung durchgesetzt.Die Kosten dürften bei BASF weiter steigen. Auf der anderen Seite habe der Chemie-Weltmarktführer aber in den vergangenen Wochen und Monaten auch selbst immer wieder an der Preisschraube gedreht und dürfte daher in der Lage sein, höhere Kosten an die Kunden weiterzugeben. Sorge habe zuletzt eher der anhaltend schwache Kursverlauf bereitet. Solange die Dividendenperle weiter im Abwärtstrend feststecke, dränge sich kein Kauf auf. Bereits investierte Anleger sollten nach wie vor den Stopp bei 58 Euro beachten, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link