Das magische Dreieck der Geldanlage zeigt, dass Kompromisse je nach Anlageform eingegangen werden müssen. Bild-Quelle: Das magische Dreieck der Geldanlage zeigt, dass Kompromisse je nach Anlageform eingegangen werden müssen. Bild-Quelle: "Depot-Vergleich" / www.financescout24.de

Obwohl das Dreieck aus den drei Elementen Rendite, Sicherheit und Liquidität besteht, ist es nicht möglich allen gleichermaßen gerecht zu werden. Anleger, die möglichst viel Rendite anstreben, müssen bei der Sicherheit zwangsläufig Abstriche machen. Ist stattdessen maximale Liquidität gefragt, bleibt je nach Vermögen die Rendite auf der Strecke und sicherheitsbewusste Einsteiger können nicht die identische Rendite erwarten, wie risikobereite Aktienkenner. Kompromisse sind abhängig von Vermögen und Investitionsvorhaben unumgänglich.



Entscheidend ist, dass potenzielles Anlagevermögen auf mehrere Risikoträger verteilt wird. Stichwort Diversifikation. Ein Aktienportfolio ist im Idealfall ausgewogen und minimiert die Risiken für den Anleger. Dieser sollte ausreichend liquide bleiben, ohne auf eine realistische Rendite und ein angemessenes Maß an Sicherheit verzichten zu müssen. Anhand des magischen Dreiecks ist es ratsam verschiedene Anlageklassen und Risikostufen zu nutzen. Werden ausschließlich höchst spekulative Aktien gekauft, ist damit ein massives finanzielles Risiko verbunden. Sicherer wäre es einen Teil des Geldes in vielversprechende Wachstumsmärkte und den anderen Teil in etablierte Märkte, also Value-Aktien zu investieren. Die BASF-Aktie ist hierfür ein namhaftes Beispiel. Als größter Chemiekonzern der Welt hält sich das Verlustrisiko in Grenzen. Weitere Beispiele für Value-Aktien sind unter anderem:



Allianz

Apple Inc.

Daimler

BMW

OMV

Einhell

Bei der Auswahl der Aktien und dem Arrangieren des Portfolios ist bewusstes Agieren ein Muss. Ohne Hintergrundinformationen und eine realistische Einschätzung ist eine renditestarke Strategie mit verhältnismäßigen Sicherheiten kaum möglich.



Kostencheck - Internetbroker drücken die Preise



Beim Kauf von Aktien dürfen die Kosten nicht vernachlässigt werden. Gebühren für die jährliche Depotführung fallen fast ausschließlich bei Hausbanken an. Bei Internetbrokern entfallen diese in der Regel gänzlich. Hinzu kommen die Transaktionskosten, die sich individuell unterscheiden. Sie setzen sich meist aus Provision, Spesen für Börsenmakler und die Gebühren für das Handelssystem zusammen. In Einzelfällen kommen weitere Entgelte hinzu. Gegebenenfalls lohnt sich der Wechsel zu günstigen Discountbrokern.





Die Preisstrukturen der Broker unterscheiden sich stark. Je nach Börse können unterschiedliche Trader interessant sein. Bild-Quelle: "Discountbroker Vergleich 2017 / www.aktienkaufen.com



Fazit



Auch wenn es Tipps zur Findung guter Aktien gibt, die Auswahl ist letztlich immer eine persönliche Entscheidung. Wie bei diekleinanleger.com passend zusammengefasst, müssen Anleger lernen die Wirtschaftskraft von Aktien sowie günstige Einkaufmöglichkeiten zu erkennen. Wie im Beispiel des Chemiekonzerns BASF können Insiderkäufe ein positives Symbol für den perfekten Zeitpunkt sein. (14.08.2017/ac/a/d)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Obwohl BASF Vorstandschef Kurt Bock Ende Juli mehr als 30 Prozent Gewinnsteigerung präsentieren konnte, rutschte die Konzernaktie am selben Tag um zwei Prozent auf einen rund 15 Prozent niedrigeren Wert gegenüber dem Zweijahreshoch im April. Bock und vier weitere Vorstandsmitglieder kauften daraufhin reichlich Aktien des Ludwigshafener Chemiekonzerns. Analysten sehen eine Gelegenheit zum Einstieg und raten zum Kauf.Insiderkäufe gelten als besonders spannend, wenn es um die Chancenbewertung am Aktienmarkt geht. In den vergangenen zwei Wochen sorgten massive Insiderkäufe beim Chemiekonzern BASF für Aufsehen. Auch wenn der Kurs zunächst abrutschte, kauften fünf Vorstandsmitglieder . Wie das Handelsblatt berichtet, griffen neben Kurt Bock die Vorstandschefs Martin Brudermüller, Saori Dubourg, Sanjeev Gandhi und Markus Kamieth ordentlich zu. Besonders großzügig investierten Brudermüller, Bock und Gandhi. Allein Brudermüller erwarb 10.000 BASF-Aktien im Wert von mehr als 800.000 Euro.Die Tatsache, dass die Vorstandsmitglieder des Konzerns insgesamtausgaben, lockt weitere Investoren auf den Plan. Der letzte Insiderkauf wurde in den ersten sechs Monaten 2016 getätigt. Dieser lag mit insgesamt 5.238 Titeln deutlich unter dem aktuellen Kauf der Führungsetage. Das Unternehmen genießt demnach großes Vertrauen aus den eigenen Reihen, was die Stimmung unter Privatanlegern positiv prägen dürfte.Trotz positiver Anzeichen für einen Kauf, ist vom überstürzten Einstieg abzuraten. Die damit einhergehenden Risiken sollten sorgfältig in jegliche Entscheidung einbezogen werden. Unerfahrene Anleger können das(siehe Grafik) als Orientierung nutzen, das auf die drei wesentlichen Säulen aufmerksam macht.