Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,12 EUR +0,39% (08.02.2021, 08:41)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,81 EUR +0,23% (05.02.2021)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (08.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Nach einem eher schwachen Start in das neue Börsenjahr habe sich die Aktie von BASF gefangen und zuletzt wieder Boden gut machen können. Wäre nun eine gute Gelegenheit zum Kauf gekommen? "Der Aktionär" zeige auf, was Analysten Anlegern jetzt empfehlen würden.Von den 30 Experten, welche die Aktien des Chemieriesen regelmäßig unter die Lupe nehmen würden, würden laut "Bloomberg" derzeit 15 zum Kauf raten. Elf Analysten würden eine Halteempfehlung aussprechen, für vier Experten seien die DAX-Titel ein Verkaufskandidat.Das durchschnittliche Kursziel liege bei 71,38 Euro. Am pessimistischsten sei derzeit Dr. Martin Schnee von Alphavalue gestimmt. Er rate zum Verkauf und sehe den fairen Wert lediglich bei 64,00 Euro.Auch "Der Aktionär" ist für die Anteilscheine des Chemie-Weltmarktführers relativ zuversichtlich gestimmt. Anleger können bei der dividendenstarken Aktie (aktuell erwartete Rendite: 5,0 Prozent) weiterhin an Bord bleiben, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs könne nach wie vor bei 54,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 08.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link