Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.10.2019/ac/a/d)



ulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Konzern lasse sich von den aktuellen Konjunktursorgen nicht beirren und arbeite weiter daran, seine Führungsrolle im weltweiten Chemiegeschäft zu untermauern. Nachdem man kürzlich der Bau eines zweiten Verbundstandortes in China beschlossen habe, sei nun ein weiterer strategisch wichtiger Deal festgezurrt worden. So habe sich BASF weitere Partner ins Boot geholt, um ein Werk in Indien zu errichten, welches jetzt wohl noch deutlich größer ausfallen werde als zunächst geplant. Demnach wolle der deutsche Chemiegigant zusammen mit dem indischen Mischkonzern Adani, der Energiegesellschaft Abu Dhabi National Oil Company und dem österreichischen Kunststoffhersteller Borealis einen großen Chemiekomplex für rund 4 Mrd. USD bauen. Für BASF sei es die bisher größte Investition in Indien.Es dürfte sich langfristig für BASF durchaus auszahlen, im zukünftig wohl bevölkerungsreichsten Land der Erde stärker präsent zu sein. Kurzfristig werde diese Entscheidung allerdings weder auf das Konzernergebnis noch auf den Aktienkurs größeren Einfluss haben. Anleger könnten bei der Dividendenperle indes weiterhin dabei bleiben (Stopp: 54,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: