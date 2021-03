Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,98 EUR +1,41% (24.03.2021, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.03.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BASF: Es steht einiges auf dem Spiel - ChartanalyseGrundlegend dürften die Marktteilnehmer in der BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) noch bullisch gestimmt sein, was man auch an den gestrigen Kursgewinnen sieht, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Immerhin habe der DAX am Mittwoch leicht nachgegeben, während BASF zu den stärksten Aktien gehört habe. Der mittelfristige Bullenmarkt dürfte genauso für dieses Plus verantwortlich gewesen sein, wie der mit der aktuellen Korrektur erreichte Unterstützungsbereich um 69,25 EUR. Neben einem horizontalen Support sei hier auch der EMA 50 zu finden.Kurzfristig stehe in der BASF-Aktie einiges auf dem Spiel. Die Bullen sollten nach Möglichkeit den Supportbereich um 68 EUR verteidigen und von diesem Druck auf den zentralen Widerstandsbereich ab 72 EUR ausüben. Kurzfristig könnten die Kurse weiter auf 75 EUR und etwas darüber hinaus durchstarten. Einfach werde es für die Käufer jedoch nicht. Verantwortlich dafür sei der schon gut gelaufene Aufwärtstrend der letzten Monate und das damit verbundene Erreichen der langfristigen Widerstandszone ab ca. 72 EUR. In der Aufwärtsbewegung könnte dies für nachlassendes Momentum und sogar größere Korrekturen sorgen. Das Risiko nehme jedenfalls zu. (Analyse vom 25.03.2021)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:69,81 EUR 0,00% (25.03.2021, 08:22)