Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe angesichts einer anhaltend robusten Konjunkturentwicklung rund bei den beiden Chemieriesen BASF und Covestro . Und aufgrund der jüngsten Meldungen aus China dürfte sich daran vorerst wenig ändern. Denn China strebe offenbar in diesem Jahr ein Wirtschaftswachstum von stattlichen 5,0 bis 5,5 Prozent an.Zwei Wochen vor der Weichenstellung auf der Jahrestagung des Volkskongresses in Peking würden vorliegende Pläne der Provinzen auf ein solch niedrigeres Wachstumsziel für die zweitgrößte Volkswirtschaft hindeuten, wie das renommierte Wirtschaftsmagazin "Caixin" am Donnerstag berichtet habe.Im vergangenen Jahr seien noch "mehr als sechs Prozent" vorgegeben worden. Doch sei die Wirtschaft auch wegen der niedrigen Vergleichsbasis durch die Corona-Pandemie im Vorjahr sogar um 8,1 Prozent gewachsen. Die Dynamik habe sich zum Jahresende allerdings deutlich abgeschwächt. Im vierten Quartal sei ein Wachstum von vier Prozent erzielt worden.Vor dem Hintergrund von schleppender heimischer Nachfrage, Störungen in Lieferketten und einer schweren Immobilienkrise werde Premier Li Keqiang die Wirtschaftspläne zum Auftakt der Sitzung des Parlaments am 5. März vorlegen. Als Wegweiser hätten die wirtschaftsstärkste Provinz Guangdong in Südchina und die Hauptstadt Peking auf den vorbereitenden Sitzungen ihrer Volkskongresse schon nur noch ein Wachstum von mehr als 5,0 oder um 5,5 Prozent vorgegeben.China wachse weiter sehr robust, wovon die beiden stark im Reich der Mitte positionierten Chemieriesen BASF und Covestro profitieren dürften. Die beiden Dividendenperlen würden nach wie vor attraktiv bleiben.Wer investiert ist, sollte die Stoppkurse bei 47,00 Euro (Covestro) beziehungsweise 52,00 Euro (BASF) belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.02.2022)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte: