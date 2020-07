Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,28 EUR +1,58% (06.07.2020, 13:11)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,32 EUR +1,68% (06.07.2020, 12:56)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie des Chemieriesen BASF präsentiere sich in einem freundlichen Handelsumfeld zum Wochenstart in guter Verfassung. Die DAX-Titel würden um fast zwei Prozent zulegen. Nach Ansicht der Experten von Warburg Research sollten Anleger nun aber nicht auf weitere Kursanstiege hoffen, sondern die Aktie verkaufen.So habe Warburg-Analyst Marius Fuhrberg die Einstufung für die Chemietitel erneut mit "sell" bestätigt. Den fairen Wert sehe er unverändert bei 52,00 Euro - was sogar knapp über dem aktuellen Kursniveau liege. In seiner am Freitag veröffentlichten Studie habe er erklärt, BASF dürfte im eben abgelaufenen zweiten Quartal die Talsohle durchschritten haben. Er rechne jedoch nicht mit einer schnellen Erholung des operativen Geschäfts.Indes habe die Schweizer Großbank Credit Suisse ihr Anlagevotum für die BASF-Aktie mit "neutral" bestätigt (Kursziel von 53 Euro). Analyst Chris Counihan habe darauf verwiesen, dass das volatilere Geschäft mit Basischemikalien eine Herausforderung für die Gewinnmargen des Chemieriesen bleiben dürfte. Hauptprobleme seien nach wie vor in einigen Teilen ein Überangebot sowie eine eher maue Nachfrage in verschiedenen Märkten.Mutige Anleger können daher bei der Dividendenperle investiert bleiben (Stoppkurs: 42,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BASF.