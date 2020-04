Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (30.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemiekonzern BASF halte trotz der Corona-Pandemie an seiner Dividende für 2019 fest. Die Ausschüttung solle unverändert 3,30 Euro je Aktie betragen, habe das Unternehmen am Mittwoch in Ludwigshafen mitgeteilt. Das entspreche einer Dividende von derzeit 6,6 Prozent. Damit bleibe BASF auch einer der besten Dividendenzahler im DAX. Die Hauptversammlung solle darüber am 18. Juni entscheiden. Dagegen habe BASF seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr zurückgezogen.Die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung werde nicht zu erreichen sein, habe es geheißen. BASF habe zuvor mit Erlösen von 60 Milliarden bis 63 Milliarden Euro und einem bereinigten Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 4,2 Milliarden bis 4,8 Milliarden Euro gerechnet.BASF erwarte, im zweiten Quartal 2020 erheblich von den wirtschaftlichen Folgen der globalen Nachfrageschwäche und Produktionsausfälle betroffen zu sein, insbesondere aufgrund der anhaltenden Produktionsunterbrechungen in der Automobilindustrie. Die Folgen der Coronavirus-Pandemie würden sich auch auf andere Kundenindustrien auswirken, weshalb das Unternehmen mit einem deutlichen Absatzrückgang im zweiten Quartal 2020 rechne. Für das dritte und vierte Quartal 2020 erwarte BASF momentan eine langsame Erholung, allerdings sei die Entwicklung zum jetzigen Zeitpunkt äußerst unsicher und nicht planbar.In einer ersten Reaktion sei die Aktie von BASF am Mittwoch auf der Handelsplattform Tradegate um zwei Prozent abgesackt. Am Ende sei das BASF-Papier unverändert zum Xetra-Schluss aus dem Handel gegangem. Am Donnerstagmorgen, nach Bekanntgaben des vollständigen Zahlenwerks für das erste Quartal 2020 könne die Aktie leicht zulegen.Mit dem jüngsten Sprung über das bisherige Aprilhoch habe die Aktie von BASF ein erstes positives Signal generieren können. Aus charttechnischer Sicht könnte das Papier nun durchaus in Richtung der 200-Tage-Linie im Bereich von 60 Euro laufen. Allerdings ist das Umfeld für die Chemiebranche weiterhin enorm schwierig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.04.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link