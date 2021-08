Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,01 EUR +0,41% (27.08.2021, 08:53)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,97 EUR -0,68% (26.08.2021, 17:44)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie-Konzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In der Vergangenheit sei der BASF-Vorstand immer wieder dafür kritisiert worden, dass der Ludwigshafener Konzern so stark in China investiere, wo aktuell ein zweiter Verbundstandort entstehe. Blicke man aber auf die jüngsten Prognosen zum weltweiten Chemiemarkt, so sei der starke Fokus auf das bevölkerungsreichste Land der Erde durchaus berechtigt.So würden die meisten Branchenkenner davon ausgehen, dass um das Jahr 2030 herum mehr als die Hälfte (53%) der globalen Chemieproduktion in China entstehen werde. Zum Vergleich: 2020 seien es noch 47% gewesen.China sei für BASF auch innerhalb Asiens der mit Abstand bedeutendste Absatzmarkt: 53% der in Asien generierten Umsätze würden auf "Greater China" (zu dem in der Rechnung auch Taiwan gezählt werde) entfallen. Auf Platz 2 folge mit 12% "South Asia", wo u.a. Indien, Pakistan und Bangladesch eingruppiert würden. Jeweils 11% seiner Erlöse in Asien erwirtschafte BASF in Japan sowie den ASEAN-Staaten (u.a. Indonesien, Vietnam, Malaysia oder Thailand).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: