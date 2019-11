Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von BASF befinde sich nach den kräftigen Kursanstiegen seit August aktuell noch in der Konsolidierungsphase. Man könnte fast sagen, bei den Anteilscheinen des Chemieriesen herrsche in gewisser Weise Stillstand. Dafür sei im operativen Geschäft nun ein strategisch wichtiger Schritt in Angriff genommen worden.Der Chemiekonzern BASF habe am Samstag den Startschuss für den Bau eines neuen großen Produktionsstandortes in Südchina mit einem Investitionsvolumen von zehn Milliarden US-Dollar gegeben. Das Verbundprojekt in Zhanjiang in der Provinz Guangdong solle technische Kunststoffe und thermoplastisches Polyurethan (TPU) produzieren, um den steigenden Bedarf von Wachstumsindustrien im südchinesischen Markt und in Asien zu bedienen.Der Anteil Chinas an der weltweiten Chemieproduktion werde nach Einschätzung des Konzerns bis zum Jahr 2030 auf die Hälfte ansteigen. Auch sei Chinas Boomprovinz Guangdong ein besonders schnell wachsender Markt. "Wir wollen das Wachstum unserer Kunden in Südchina mit innovativen Produkten und nachhaltigen Lösungen unterstützen", habe BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller gesagt. Zhanjiang, das einen Tiefseehafen und gute Verkehrsanbindungen besitze, sei "ein idealer Standort", sagte BASF-Chinachef Stephan Kothrade.Weltweit betreibe BASF bisher sechs Verbundstandorte, darunter der Heimatstandort Ludwigshafen. Von 2022 an solle die Anlage für technische Kunststoffe in Zhanjiang eine Kapazität von 60.000 Tonnen im Jahr produzieren, um die wachsende Nachfrage besonders in Industriebereichen wie Auto, Elektronik und Elektromobilität zu bedienen. Damit steige die BASF-Gesamtkapazität im Asien-Pazifikraum auf 290.000 Tonnen im Jahr. Der Verbundstandort sei eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BASF.Anleger können bei der Dividendenperle daher weiterhin an Bord bleiben (Stoppkurs: 54,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link