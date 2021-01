Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,95 EUR +1,86% (20.01.2021, 12:00)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,03 EUR +2,16% (20.01.2021, 11:46)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 50 auf 63 Euro.Der Ludwigshafener Konzern habe vorläufige Eckdaten für Q4 und das Gesamtjahr 2020 veröffentlicht, die teilweise deutlich über der im Oktober formulierten Managementprognose gelegen und auch die Analystenschätzungen übertrofen hätten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zudem hätten sich die Geschäftszahlen in Q4 - so wie von der Unternehmensführung in Aussicht gestellt - gegenüber Q3 weiter klar verbessert. Der Corona-bedingte Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung habe somit eindeutig in Q2 gelegen und das Ergebnistal habe BASF mittlerweile weit hinter sich lassen. Der Kursverlauf der Aktie habe der Geschäftsentwicklung aber auch bereits angemessen Rechnung getragen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die BASF-Aktie und hebt das Kursziel von 50 auf 63 Euro an. (Analyse vom 20.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: