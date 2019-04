Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,19 EUR +0,10% (05.04.2019, 12:02)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,13 EUR -0,25% (05.04.2019, 12:17)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Thorsten Küfner von "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) weiterhin zugreifen.Mit der heute endenden Börsenwoche könnten die Anteilseigner von BASF durchaus zufrieden sein. So hätten die DAX-Titel ihre Erholung weiter fortgesetzt und dabei auch ein neues Kaufsignal generieren können. Im heutigen Handel dürfte es allerdings aus zwei Gründen schwer für die BASF-Aktie werden, erneut Boden gut zu machen.Denn zum einen habe das Bankhaus Lampe die Anteilscheine von BASF von "kaufen" auf "halten" zurückgestuft. Zum anderen habe auch die Société Générale den DAX-Wert ebenfalls von "kaufen" auf "halten" heruntergesetzt (Kursziel 75,00 Euro). Da derartige Meldungen oft auf den Aktienkurs drücken würden, sollten Anleger heute nicht mit einem fulminanten Wochenendspurt der Chemietitel rechnen.Dies sei aber auch nicht notwendig. Der stabile Aufwärtstrend, den die BASF-Papiere zuletzt ausgebildet hätten, sei charttechnisch betrachtet wesentlich gesünder als etwa parabolische Kursanstiege. Untermauert von einem relativ positiven Ausblick des Konzernvorstands auf ein herausforderndes Jahr 2019 sei der DAX-Titel nun auf einem guten Weg, das enttäuschende Jahr 2018 zumindest teilweise vergessen zu machen.Die mittel- bis langfristigen Perspektiven würden ohnehin zuversichtlich stimmen. So dürfte BASF auch in den kommenden Jahren von seiner breiten globalen Aufstellung in zahlreichen attraktiven Märkten profitieren. Der Ausbau der Aktivitäten in China und anderen aufstrebenden Emerging Markets sollte sich langfristig ebenso auszahlen wie etwa der Kauf von Teilen der Saatgutsparte von Bayer.Anleger können daher nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 54,50 Euro platziert werden. (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link