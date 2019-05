Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Alle 30 DAX-Konzerne würden aktuell mit Spannung auf die aktuelle Entwicklung im Handelsstreit zwischen China und den USA blicken. Bei einigen Unternehmen wie z.B. BASF stehe jedoch bei der Frage, wie der Warenverkehr zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften ablaufen werde, besonders viel auf dem Spiel.So hängt die Ergebnisentwicklung beim Ludwigshafener Konzern natürlich zum einen direkt an der Entwicklung der Weltwirtschaft. Eine Eskalation im Handelskonflikt würde daher den weltgrößten Chemieproduzenten stark belasten. Die Nachfrage insbesondere aus zyklischen Branchen wie dem Maschinenbau oder der Automobilindustrie dürfte sinken und dadurch auch die Preise für zahlreiche chemische Produkte. Zum anderen baue BASF ihre Präsenz in China auch stetig weiter aus. Eine Abschwächung des Wachstums in China hätte für den deutschen Chemiegiganten ebenfalls dirket negative Effekte zur Folge.BASF würde also ganz klar von einer Einigung im Handelsstreit profitieren. Sollte es aber nicht dazu kommen und die beiden Länder ihre Märkte stärker abschotten und zusätzliche Zölle erheben, dürfte die Aktie kurzfristig sicherlich leiden. Im Vergleich zu zyklischeren Konkurrenten im Chemiesektor verfüge BASF aber auch über zahlreiche Bereiche, die weitgehend konjunkturunabhängig seien. So seien die Ludwigshafener etwa ein wichtiger Zulieferer für die Nahrungsmittel- oder Konsumgüterindustrie, die natürlich weitaus weniger schwankungsanfällig sei als z.B. die Automobilindustrie. Zudem sei der Konzern dank cleverer Deals mit Bayer auch zu einem Big Player im Saatgutgeschäft aufgestiegen.Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link