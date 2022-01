Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,00 EUR -0,57% (18.01.2021, 11:34)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,80 EUR -0,50% (18.01.2021, 11:19)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemiekonzern BASF wolle eine neue Anlage im Elsass errichten und seine Tätigkeiten im südbadischen Freiburg ausbauen. In der geplanten elsässischen Anlage in Chalampé solle das Kunststoffvorprodukt Hexamethylendiamin (HMD) hergestellt werden, wie der DAX-Konzern am Montag in Ludwigshafen mitgeteilt habe.Die Anlage solle demnach 2024 in Betrieb gehen. In Freiburg wolle man die Polyamid-6.6-Produktion ausbauen. HMD sei ein Vorprodukt für die Herstellung von Polyamid 6.6-Kunststoffen und Lackrohstoffen, habe BASF erklärt. Diese würden beispielsweise in der Autoindustrie und zur Herstellung von Spezialfasern eingesetzt.Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sei am Montag nach Chalampé unmittelbar an der Grenze zu Deutschland gereist. BASF investiere dort 300 Millionen Euro und stelle damit erneut Vertrauen in Frankreich unter Beweis, habe er auf Twitter geschrieben. Dank der neuen Anlage würden 60 Arbeitsplätze in der Region geschaffen.Zuletzt hätten sich einige Analysten optimistisch zur Aktie von BASF präsentiert. Die Deutsche Bank beispielsweise habe die Einstufung für BASF auf "buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Chemiekonzern dürfte ein insgesamt gutes Quartal hinter sich haben, habe Analyst Tim Jones in einem am vergangenen Mittwoch vorliegenden Ausblick geschrieben. Er rechne mit einem Anstieg des operativen Ergebnisses (EBIT) von 20 Prozent auf Jahressicht.Die günstig bewertete Dividendenperle bleibt ein attraktives Investment, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ein Stoppkurs bei 52,00 Euro sichere nach unten ab. Auf dem weiteren Weg nach oben gelte es derzeit, das Augusthoch 2021 bei 69,52 Euro zu knacken. Gelinge der Sprung darüber, wäre der Weg frei bis zum 52-Wochen-Hoch, das im April vergangenen Jahres bei 72,88 Euro markiert worden sei. (Analyse vom 18.01.2022)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link