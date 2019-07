Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.07.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 70,00 Euro auf 66,00 Euro.Nach einem operativ schwachen Q2/2019 (Umsatz vorläufig: -4% y/y auf 15,2 Mrd. Euro; bereinigtes EBIT vorläufig: -47% y/y auf 1,0 Mrd. Euro; aber Nettoergebnis wegen Sonderertrag (Buchgewinn aus der Entkonsolidierung von Wintershall; erfasst in den nicht-fortgeführten Aktivitäten) vorläufig: 6,5 (Vj.: 1,5) Mrd. Euro) habe der Konzern eine Gewinnwarnung für das laufende Geschäftsjahr veröffentlicht. Demnach sehe BASF nun für 2019 einen leichten Umsatzrückgang (bedeute: -5% bis -1% y/y), nachdem bisher ein leichter Erlösanstieg (+1% bis +5% y/y) in Aussicht gestellt worden sei. Das bereinigte EBIT solle um bis zu 30% y/y zurückgehen (bisher: +1% bis +10% y/y).Insgesamt komme die Ausblicksenkung für Diermeier nicht völlig überraschend, das Ausmaß aber schon. Der DAX-Titel habe mit einem moderaten Kursrückgang (09.07.: -3%) auf die Gewinnwarnung reagiert. Der Analyst habe seine Erwartungen mehrheitlich reduziert (u.a. berichtetes EPS 2019e: wegen Sonderertrag 10,92 (alt: 4,70) Euro; bereinigtes EPS 2019e: 4,19 (alt: 5,51) Euro; berichtetes EPS 2020e: 4,36 (alt: 4,84) Euro; bereinigtes EPS 2020e: 4,63 (alt: 5,12) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die BASF-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". (Analyse vom 10.07.2019)Börsenplätze BASF-Aktie: