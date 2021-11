Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,97 EUR +0,54% (10.11.2021, 21:12)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,95 EUR +0,39% (10.11.2021, 17:44)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Papier des Ludwigshafener Konzerns stecke weiter in einem Abwärtstrend fest. Zugleich habe BASF Ende Oktober solide Zahlen berichtet und zusätzlich die Jahresprognose angehoben. Dennoch seien die Anleger bisher unbeeindruckt geblieben. Nun zeichne sich eine erste Spur für einen Rebound im Chartbild ab. Anleger sollten nun auf diese Marken achten.Die bisherige Jahresperformance der BASF-Aktie sei ernüchternd. Im Frühling habe sie ein Jahreshoch bei 72,88 Euro erreicht, was ausgehend vom Jahresstart ein Zugewinn von 12,5% entspreche. Nach mehreren gescheiterten Ausbruchsversuchen sei die Stimmung bei den Anlegern gekippt und so habe der Titel langsam aber kontinuierlich an Wert verloren. Mittlerweile notiere die BASF-Aktie auf Jahressicht 5,5% im Minus. Nun zeichne sich jedoch eine mögliche Gegenbewegung ab. Hintergrund sei, dass sich im Bereich der 60-Euro-Marke eine massive Unterstützungszone befinde. Zwar sei ein schneller Rebound nicht wahrscheinlich, aber der Chart sei reif für eine Gegenbewegung. Sobald dem Kurs den Sprung über die 63-Euro-Marke gelinge, stünden die Zeichen auf Erholung.Fundamental würden die Geschäfte gut laufen, wie die neusten Zahlen bewiesen hätten. Die BASF-Aktie sei davon bisher aber unbeeindruckt. "Der Aktionär" bleibe von dem langfristigen Potenzial überzeugt und auch die Dividendenrendite von über 5% sei attraktiv. Investierte Anleger sollten den Stopp bei 58 Euro beachten. Alle anderen könnten den Titel auf die Watchlist setzen und auf frische Long-Impulse warten, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.11.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: