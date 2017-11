Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (27.11.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie zieht nach Spekulationen an - ChartanalyseDie Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) stand im DAX am Freitag mit einem Plus von fast drei Prozent, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Sie habe mit Spekulationen über eine Fusion der Öl- und Gastochter Wintershall angezogen. BASF habe die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit dem in der DEA-Gruppe gebündelten Geschäft von Letter One bestätigt. Die Ludwigshafener würden bei einem Zusammenschluss die Mehrheit an einem neuen Unternehmen halten. Der Ausgang der Gespräche sei allerdings offen. Das fusionierte Unternehmen, das zwei der größten Öl- und Gaskonzerne Deutschlands vereinen würde, könnte mit mehr als zehn Milliarden Euro bewertet werden, habe Bloomberg das mögliche Volumen beziffert.Mit der Meldung habe sich die Aktie von BASF von der zuletzt gehaltenen Unterstützung um 91,30 Euro nach oben abgesetzt und sich dem Hoch von Anfang November um 98 Euro angenähert. Nach der Wiederaufnahme des zwischen Juli und Oktober nach unten verlassenen Aufwärtstrends könne dieser aktuell zwischen 91,60 und 106 Euro beschrieben werden. Interessant dürfte es sein, wie sich die BASF-Aktie bei dem möglichen Sprung in den dreistelligen Bereich verhalte. Gelingt dieser, könnte das weitere Aufwärtsdynamik im Wert zur Folge haben, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.11.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:95,10 EUR 0,00% (27.11.2017, 10:25)