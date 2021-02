Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,47 EUR -0,13% (165.02.2021, 09:26)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,76 EUR +0,53% (16.02.2021, 09:15)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.02.2021/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie kurz vor Rekordhoch - ChartanalyseRückblick: Nach einer über zwei Jahre dauernden starken Abwärtsbewegung fand die BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) im März 2020 ein Tief bei 37,35 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe sie sich in einem ersten Schritt auf 58,40 EUR erholt und sei danach mehrere Wochen seitwärts gelaufen. Ende Oktober sei es zu einer kleinen Bärenfalle gekommen. Seitdem laufe der zweite Teil der Erholung seit März. Innerhalb dieser Erholung sei es bisher zu einem Hoch bei 69,24 EUR gekommen. Nach einer kleinen Konsolidierung sei am 5. Februar 2021 der Ausbruch erfolgt.AusblickDamit stehe einer weitere Rally in der BASF-Aktie nur wenig im Wege. Die Aktie habe das Potenzial in Kürze auf ein neues Rallyhoch, also über 69,24 EUR auszubrechen und anschließend in Richtung 74,00-74,54 EUR anzusteigen. Wichtig sei, dass sich die Aktie nun konstant über 65,84 EUR behaupte. Ein Rückfall unter diese Unterstützung wäre nämlich ein kurzfristiges Verkaufssignal und würde zumindest auf einen Rücksetzer an das letzte Konsolidierungstief bei 62,56 EUR hindeuten. (Analyse vom 16.02.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: