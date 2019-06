Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (26.06.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der DAX-Titel kämpfe sich im heutigen Handel wieder etwas nach oben. Knapp 1,5 Prozent könne die BASF-Aktie aktuell zulegen. Rückenwind erhalte das Papier dabei vor allem von einer Meldung zum aktuellen Handelskonflikt zwischen China und den USA.Denn US-Finanzminister Steven Mnuchin habe nun betont, dass bereits 90 Prozent des Deals zwischen den beiden Nationen ausgearbeitet seien. Auch ein anderer (nicht genannter) Mitarbeiter der Trump-Regierung habe erklärt, er sehe gute Chancen für einen Neustart der Gespräche.Die Vermeidung einer weiteren Eskalation des Handelskonflikts zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften wäre für viele Firmen natürlich ein Segen. Schließlich würden die Streitigkeiten massiv die Weltkonjunktur belasten, da sie einfach in vielen Wirtschaftsbereichen keine Planungssicherheit mehr gewährleisten würden.Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und China würden BASF natürlich erheblich in die Karten spielen. Dem Chemietitel könnte dies zudem dabei helfen, das Zwischenhoch bei 63,32 Euro zu überwunden.Mutige Anleger können sich bei der BASF-Aktie allmählich wieder auf die Lauer legen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 54,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link