XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

48,96 EUR -0,20% (13.05.2022, 09:19)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.05.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BASF: Aktie behauptet sich - ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) erreichte am 7. April 2021 ein Hoch bei 72,88 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe der Wert zu einer Korrektur angesetzt. Diese habe die Aktie am 7. März 2022 auf ein Tief bei 47,23 EUR und damit an den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch aus dem Januar 2018 geführt. Dieses Tief habe der Wert in den letzten Tagen zwar mehrfach knapp unterboten, habe sich aber über dem gebrochenen Abwärtstrend behauptet. Zudem deute sich eine kleine Bodenformation an. Die Nackenlinie liege bei 50,07 EUR.Gelinge der BASF-Aktie ein Ausbruch über 50,07 EUR auf Tagesschlusskursbasis, dann wäre ein kleiner Boden vollendet. In diesem Fall könnte sie sich über mehrere Tage in Richtung 56,06 EUR erholen. Damit ergäbe sich auch die Chance auf einen größeren Boden. Sollte die Aktie aber unter 46,59 EUR abfallen, wäre die Chance auf eine Erholung dahin. In diesem Fall würde eine weitere Abwärtsbewegung in Richtung 37,55 EUR und damit auf das Tief aus dem März 2020 drohen. (Analyse vom 13.05.2022)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:48,945 EUR +0,16% (13.05.2022, 09:33)