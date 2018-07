Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (23.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Technisch angeschlagen - AktienanalyseBei BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) kommen derzeit mehrere Dinge zusammen, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Das US-Unternehmen Ingevity habe am Freitag mitgeteilt, die US-Töchter des deutschen Pharmakonzerns BASF wegen einer Patentrechtsverletzung bei der Emissionskontrolle von Verbrennungsmotoren zu verklagen. Die beiden Unternehmen würden Produkte entwickeln und vermarkten, die im Wettbewerb zur Wabentechnik von Ingevity stünden, hätten das klagende Unternehmen mitgeteilt. Am Freitag seien die Ludwigshafener nicht mehr für eine Stellungnahme zu erreichen gewesen. Nicht nur Nachrichten würden die Lage bei BASF eintrüben, auch die technische Situation sei angeschlagen. Und in dieser heiklen Lage lege der Chemiekonzern am Freitag auch noch neue Quartalszahlen vor.Ende Januar habe die Aktie einen starken Rückgang vom Hoch um 99 Euro bis auf ein Tief um 80 Euro verkraften müssen und habe in den letzten Monaten zwischen 80 und 90 Euro überwiegend zur Seite gependelt. Nachdem die Notierungen Mitte Juni an der 200-Tage-Linie gescheitert seien, seien sie erneut bis um 80 Euro abgerutscht. Eine anschließende Erholung habe bei 84,46 Euro ihr Ende gefunden. Schon zuvor sei die Aktie aus dem langfristigen Aufwärtstrend nach unten ausgebrochen. Mit der Tendenz zum Ende der letzten und zum Anfang dieser Woche könnte sich die fallende Richtung fortsetzen. Dynamik nach unten könnte sich mit dem Unterschreiten von 79 Euro ergeben, so Stephan Feuerstein von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 23.07.2018)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:82,47 EUR -0,39% (23.07.2018, 10:23)