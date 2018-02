Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

89,31 EUR -1,19% (05.02.2018, 13:14)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

89,34 EUR -0,74% (05.02.2018, 13:27)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com.







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Für Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", bleibt die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) ein Kauf.Bei der BASF-Aktie sei es zuletzt deutlich bergab gegangen. Der Aktienprofi rate Anlegern erst mal Ruhe zu bewahren. Er verweise darauf, dass es bei dem Unternehmen super laufe. In der letzten Woche habe es die Meldung gegeben, dass man die Preise für Farbstoffe und andere Pigmente um bis zu 15% angehoben habe. Zudem wolle BASF die Kapazitäten in den USA ausbauen.Der Börsenexperte denke, dass eine Korrektur bei der BASF-Aktie fällig gewesen sei. Es sei aber noch nicht zu dramatisch. Nach dem Motto: "Never catch a falling knife" sollte man bei der BASF-Aktie jetzt zwar abwarten. Es gebe aber hohe Chancen, dass bei der BASF-Aktie dreistellige Kurse gesehen würden.Die Aktienexperten von "Der Aktionär" glauben, dass BASF ein solides Basisinvestment im DAX bleibt und halten an ihrer Kaufempfehlung fest, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 05.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link