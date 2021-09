NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

164,10 USD +0,28% (10.09.2021, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ -Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (13.09.2021/ac/a/n)

PekingDüsseldorf (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) charttechnisch unter die Lupe.Die BAIDU-Aktie habe zuletzt eine scharfe Abwärtsbewegung hinnehmen müssen, in deren Verlauf die gesamten Kursgewinne von Ende 2020/Anfang 2021 ausradiert worden seien. Letztlich habe dieser Baisseimpuls aber einen lehrbuchmäßigen Pullback an die Haltezone bei knapp 150 USD gebracht. Die jüngsten Aufwärtskurslücken, die Rückeroberung der 38-Tage-Linie (akt. bei 160,18 USD) sowie vor allem die "bullishe" Auflösung einer Keilformation würden nun handfeste Signale für eine Trendwende zum Besseren liefern. Auf der Indikatorenseite werde der Gezeitenwandel durch die positiven Divergenzen seitens des MACD und der Relativen Stärke nach Levy begleitet. Die Abwärtskurslücke bei 191,70/196,25 USD markiere in diesem Umfeld ein markantes Erholungsziel. Schließlich bilde die obere Gapkante gleichzeitig den Auftakt zu den horizontalen Barrieren bei rund 200 USD. Unter Risikogesichtspunkten biete die o. g. Glättungslinie tradingorientierten Anleger eine engmaschige Absicherungsoption. Dagegen könnten strategische Investoren ihren Engagements mit einem Stop-Loss auf Basis des Hochs vom Januar 2020 bei 147,38 USD etwas mehr Luft zum Atmen lassen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:139,80 EUR +0,58% (13.09.2021, 08:35)