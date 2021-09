Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (24.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können langfristig orientierte Anleger die aktuelle Kursschwäche bei der Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) zum Kauf nutzen.Es bleibe ein schlechtes Marktumfeld für China-Aktien. Das hätten am Freitag auch die Aktionäre von BAIDU erneut feststellen müssen, denn die Regulierungsbehörden dürften wohl bei der JOYY-Übernahme dazwischen grätschen. Bei der BAIDU-Aktie habe diese Meldung für einen Kursverlust von 2,4 Prozent geführt.So habe die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass die oberste Wettbewerbsbehörde in China eher geneigt sei, den Kauf zu unterbinden. Der Grund: Zuviel Kontrolle über das chinesische Online-Gaming-Geschäft. Der Deal zwischen dem Internetriesen BAIDU und dem Live-Video-Streaming-Dienst JOYY für 3,6 Milliarden Dollar sei im November vergangenen Jahres angekündigt worden.Die Plattform YY.com werde insbesondere für Videospiele-Streams genutzt und gehöre damit zum Gaming-Bereich, den die chinesischen Regulierungsbehörden aktuell verstärkt in die Zange nähmen. Zuvor sei eine ähnlich gelagerte Fusion zwischen den Live-Streaming-Diensten Huya und Douyu am Widerstand der Wettbewerbshüter gescheitert."Der Aktionär" meint: Langfristig orientierte Anleger können die aktuelle Kursschwäche bei BAIDU zum Kauf nutzen, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link