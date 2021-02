Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei der BAIDU-Aktie sei es gestern 5% nach unten gegangen. Das sei dann nachbörslich direkt wieder aufgearbeitet worden. BAIDU habe die Quartalszahlen gemeldet. Das, was man erhofft habe, sei letztendlich eingetreten, so der Börsenexperte. Das Kerngeschäft sei sehr solide gelaufen, d. h. das Geschäft mit Online-Werbung funktioniere wieder. Die Umsätze seien um 5% gegenüber dem Vorjahr gestiegen.Interessant seien aber alle Assets und Geschäftssparten, die nichts mit der Werbung zu tun hätten, wie künstliche Intelligenz, Cloud-Geschäft, Smart Devices oder autonomes Fahren. All das mache jetzt den Reiz bei BAIDU aus und habe die Aktie angetrieben. Problem sei, dass sie in den kommenden Quartalen die Wachstumstreiber im Konzern bleiben würden, aber sie seien nicht profitabel. Je stärker sie wachsen würden, desto höhere Investitionen seien nötig und desto stärker könnte das Ergebnis unter Druck geraten.Nichtsdestotrotz hätten die Anleger genau das sehen wollen, was sie gestern auch gesehen hätten. Der Ausblick sei auch nicht so schlecht gewesen, denke der Aktienprofi. Was die Bewertung betreffe, sei die BAIDU-Aktie vorher sehr günstig gewesen, weil viele Dinge nicht gestimmt hätten. Das führe auch dazu, dass das Bewertungsniveau selbst nach der letzten Rallye immer noch akzeptabel sei. Man kann einen Dip zum Einstieg bei der BAIDU-Aktie nutzen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.02.2021) HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BAIDU-Aktie: