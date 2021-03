Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

183,40 EUR +5,52% (30.03.2021, 20:44)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

215,425 USD +5,24% (30.03.2021, 20:30)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (30.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Die Papiere des chinesischen Technologiekonzerns seien in den vergangenen beiden Tagen stark abverkauft worden. Die BAIDU-Aktie sei im Zusammengang mit dem in Schwierigkeiten geratenen Hedgefonds Archegos in den USA unter die Räder gekommen. Nun würden Anleger wieder ihre Chance wittern und beherzt bei der BAIDU-Aktie zugreifen. Hintergrund sei auch ein positiver Analystenkommentar der Citigroup.Der Hedgefonds Archegos Capital von Bill Hwang, der bereits 2012 einen Hedgefonds habe schließen und eine Strafe wegen Insiderhandels akzeptieren müssen, sei in Schieflage geraten. Mit Swap-Derivaten habe er u.a. bei BAIDU auf steigende Kurse gewettet. Sicherheiten hätten aber nicht hinterlegt werden können, sodass die beteiligten Banken ihre Pakete per Blocktrades auf den Markt geworfen hätten und so für große Kursverluste bei den Aktien gesorgt hätten.Die BAIDU-Aktie sei seit ihrem Höchststand im Februar um mehr als 30% gefallen; Citi habe geschrieben, dass ein Teil dieser Schwäche nicht auf die Fundamentaldaten zurückzuführen sei. Die Wachstumsaussichten würden vielversprechend bleiben, angesichts einer "säkularen Nachfrageerholung" und eines schnelleren Wachstumspfades im Cloud-Geschäft. Analystin Alicia Yap sehe auch Aufwärtspotenzial bei BAIDUs Apollo-Einheit für autonomes Fahren und habe die Empfehlung für die Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 364 USD gesetzt.Mutige Anleger könnten das Niveau kaufen und auf eine zügige Erholung der Kurse nach dem Absturz der letzten zwei Tage setzen. Fundamental stimme das Geschäftsmodell bei dem chinesischen Konzern, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link