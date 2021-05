Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.BAIDU habe in Q1 die Erwartungen der Analysten übertroffen und mit starken Wachstumsraten die Corona-Krise hinter sich gelassen. Das gefalle den Anlegern, welche die BAIDU-Aktie vorbörslich rund drei Prozent nach oben treiben würden - und liefere die Voraussetzung für weiter steigende Kurse.Der Umsatz von BAIDU sei im Startquartal um 25 Prozent auf 28,1 Mrd. Yuan geklettert, während der bereinigte Nettogewinn auf 4,3 Mrd. Yuan gestiegen sei. Die Analysten hätten nur mit Erlösen von 27,2 Mrd. Yuan bei einem bereinigten Nettogewinn von 3,5 Mrd. Yuan gerechnet.Die starke Performance lasse sich dabei nicht nur auf die Erholung auf dem Werbemarkt zurückführen. Während das Werbegeschäft rund um Suchmaschine und Content-Seiten um starke 27 Prozent auf 16,3 Mrd. Yuan gewachsen sei, hätten die Nicht-Werbe-Erlöse sogar 70 Prozent auf 4,2 Mrd. Yuan zugelegt.Die deutliche Erholung im Werbegeschäft, lasse die Konzernführung aber nicht an ihrer Ausrichtung zweifeln. "Wir werden weiterhin kräftig in Vertrieb, Entwicklung und Forschung unserer KI-Geschäfte investieren, um das anhaltend hohe Wachstum aufrecht zu erhalten", so der Finanzchef von BAIDU, Herman Yu. Im Fokus würden damit die Cloud-Dienste, das Autonome Fahren oder der Smart-Transport bleiben.DER AKTIONÄR habe von BAIDU nach der Krise eine starke wirtschaftliche Erholung erwartet und daher in Ausgabe 15/2021 die Aktie empfohlen. Leider sei die Empfehlung im Nachgang der massiven Kursverluste, die die BAIDU-Aktie aufgrund des Zusammenbruchs von Archegos Capital Management habe erleiden müssen, bei 148 Euro ausgestoppt worden.Besser als erwartete operative Ergebnisse sind jedoch ein entscheidender Schritt, um charttechnisch wieder auf Spur zu kommen und einen neuen Aufwärtstrend auszubilden, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2021)