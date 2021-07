Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) kaufenswert.Die E-Auto-Fantasie des chinesischen BAIDU-Geely erhalte durch eine bemerkenswerte Personalie neue Nahrung. Medienberichten zufolge solle ein ehemaliger Top-Designer des US-Autoherstellers Cadillac die Karosserie für die Partner entwickeln. Bleibe dieser seiner Linie treu, scheine Ärger vor allem mit Nio vorprogrammiert.Wie der Finanzdienst Caixing Global unter Berufung auf einen Weibo-Post berichte, habe Jidu Auto, das E-Auto-Joint-Venture zwischen BAIDU und Geely, Frank Wu als Leiter seines Designstudios angeheuert. Ein Höhepunkt in Wus bisheriger Karriere sei seine Tätigkeit bei Cadillac zwischen 2011 und 2018 gewesen, in der er für das Exterieur-Design des Flaggschiffs Cadillac CT6 und des Konzeptfahrzeugs Escala verantwortlich gewesen sei.Die Personalie zeige, dass es den Firmen mit ihren Plänen für den Einstieg in den schnell wachsenden chinesischen E-Auto-Markt ernst sei. Wie attraktiv der Markt für die Hersteller sei, würden die stetig steigenden Absatzzahlen von Firmen wie Tesla, Nio oder auch Xpeng zeigen. Nio habe für den Juni knapp mehr als 8.000 verkaufte Fahrzeuge gemeldet, ein Plus von 110 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Xpeng habe mit absoluten Verkaufszahlen von rund 6.600 E-Autos einen Zuwachs von 700 Prozent erreicht.Bleibe Wu als verantwortlicher Designer seiner Linie treu, liege allerdings Ärger in der Luft. Das von ihm mitentwickelte Blechkleid des Cadillac Escalsa weise unbestreitbar Ähnlichkeit mit Nios ES8 SUV auf.Die Verpflichtung Wus wäre ein weiteres Puzzlestück in BAIDUs/Geelys E-Autoplänen. Dass die Nachricht allerdings ausreiche, den Kurs etwa von BAIDU im selben Maße in die Höhe zu katapultieren wie Ende 2020 mit den ersten Gerüchten der entsprechende Pläne, sei unwahrscheinlich. Anleger würden hier einfach noch etwas Geduld aufbringen müssen.Die BAIDU-Aktie bleibt kaufenswert, so Martin Weiss von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2021)