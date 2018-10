Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Nicaragua, Kolumbien, Namibia und Uruguay. (10.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - B2Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bussler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Goldproduzenten B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) unter die Lupe.Die Konsolidierungswelle schwappe durch die Goldbranche. Barrick Gold schnappe sich Randgold und vergrößere damit seinen Fußabdruck in Afrika. Das Rennen um die heißesten Übernahmekandidaten im Juniorproduzenten-Bereich sei eröffnet. Doch wer sei das nächste Übernahmeziel?Ein Name werde in Kanada immer wieder genannt: B2Gold. Der Konzern sei in den letzten Jahren rasant gewachsen und nähere sich der magischen Marke einer Jahresproduktion von einer Million Unzen. Insbesondere die Fekola-Mine in Mali sorge für einen rasanten Sprung bei der Produktion und mittlerweile deutlich gesunkenen Kosten. Das Wachstum der letzten Jahre habe seinen Preis gehabt: B2Gold habe hohe Schulden angehäuft. Doch sie würden dank des starken Cashflows deutlich fallen. Und damit rücke B2Gold als Übernahmeziel oder Fusionspartner praktisch in die erste Reihe.Einzig die beiden Minen, die B2Gold in Nicaragua betreibe, dürften den einen oder anderen Konzern noch abschrecken. Doch B2Gold suche hierfür angeblich einen Käufer. Gelinge es, die beiden Minen zu verkaufen, dann dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis sich ein größerer Konzern B2Gold einverleibe. Oder gebe es etwa eine Fusion zwischen B2Gold und Endeavour Mining? Endeavour habe vor etwa eineinhalb Jahren Fusionsgespräche mit Acacia geführt. Die - zum Glück für die Endeavour-Aktionäre - jedoch abgebrochen worden seien. Das zeige jedoch, dass man bei Endeavour einer Fusion gegenüber aufgeschlossen zu sein scheine.Die B2Gold-Aktie sei in den letzten Tagen trotz eines schwachen Umfelds bei Gold angesprungen. Die Übernahmefantasie sei nicht mehr von der Hand zu weisen. Ferner sei es dem Konzern gelungen, eine Anleihe Ende September zurückzuzahlen. Das nehme zusätzlich Schuldenlast von dem Unternehmen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze B2Gold-Aktie: