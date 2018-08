Börse Stuttgart-Aktienkurs Bâloise-Aktie:

131,80 EUR +0,61% (29.08.2018, 11:27)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bâloise-Aktie:

150,80 CHF -0,13% (29.08.2018, 12:00)



ISIN Bâloise-Aktie:

CH0012410517



WKN Bâloise-Aktie:

853020



Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:

BLON



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:

BALN



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Bâloise-Aktie:

BLHEF



Kurzprofil Bâloise Holding AG:



Die Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, SIX Swiss Ex: BALN, NASDAQ OTC-Symbol: BLHEF) ist ein führender Anbieter von Versicherungen und integrierten Finanzdienstleistungen für Vorsorge und Vermögen. Die Bâloise Holding ist Dachgesellschaft für zahlreiche Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in ganz Europa. Vorrangig konzentriert sich das Unternehmen auf die westeuropäischen Industriestaaten Schweiz, Deutschland, Belgien, Luxemburg, und Liechtenstein. Daneben befinden sich neuere Standorte in Österreich, Kroatien und Serbien. Zu den Produkten des Unternehmens gehören sowohl kapitalbildenden Versicherungen und Risikoabdeckungen als auch Unfall- und Krankenversicherungen, Produkte der Branchen Haftpflicht, Kfz, Sach und Transport und Bankdienstleistungen über die in der Schweiz als Universalbank tätige Bâloise Bank SoBa, die Mercator Bank in Belgien sowie die in Deutschland tätige Deutscher Ring Bausparkasse. (29.08.2018/ac/a/a)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Bâloise-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research:Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der Bâloise Holding AG (ISIN: CH0012410517, WKN: 853020, Ticker-Symbol: BLON, SIX Swiss Ex: BALN, NASDAQ OTC-Symbol: BLHEF).Ausgehend von den H1 18-Zahlen reduziere Schürmann seine EPS-Prognose für das GJ18 um -13% auf CHF 10,8 und senke auch die Werte für 2019 und 2020 um je -4% auf CHF 12,7 bzw. CHF 13,2 je Aktie. Die Reserveaufstockung in Deutschland belaste zwar den Gewinn in GJ18, danach sollte sich das Nichtlebengeschäft aber wieder normalisieren. Dem Lebensversicherungsgeschäft komme die Auflösung von Reserven in GJ18 hingegen sehr zugute, und auch danach sollte das Segment von dem günstigeren Zinsumfeld profitieren können.Die Sum-of-the-Parts-Bewertung des Analysten sinke leicht, von CHF 162 auf CHF 160 je Aktie, was zugleich sein neues Kursziel darstelle.Die H1 18-Zahlen seien von den genannten reservebedingten Einmaleffekten beeinflusst, so dass das Gewinnniveau von Bâloise im Schnitt weiterhin volatiler sei als das seiner Mitbewerber. Die zugrunde liegende Entwicklung (ohne Run-off in Deutschland) präsentiere sich gesund (Nichtleben) und solide (Leben). Nichtsdestotrotz werde die zweite Reserveaufstockung in Deutschland in nur zwei Jahren noch einige Zeit ihre Spuren hinterlassen. Die Aktie werde derzeit zum 1,16-fachen Buchwert und zum 11,9-fachen EPS-Wert für das GJ19E gehandelt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Bâloise-Aktie: